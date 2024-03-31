У Тернополі встановили зловмисника, який обливав невідомою речовиною чужі автомобілі (фото)

У середині березня до співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення від жителів обласного центру про те, що невідома особа обливала речовиною, ймовірно, кислотою їхні автомобілі, припарковані в дворах житлових будинків.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці подій, вилучили речові докази.

Загалом було пошкоджено чотири транспортних засоби. Усі злочини були скоєні неподалік один від одного на масиві «Аляска» у нічний період. На пошкоджених автомобілях поліцейські виявили сліди від невідомої речовини, схожої на кислоту, яка знищила лакофарбове покриття. Суми збитків у кожному випадку сягали до 20 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили причетну до злочину особу. Це – 64-річний житель Тернополя.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили близько 3 літрів невідомої речовини, якою, ймовірно, зловмисник обливав автомобілі. Речовий доказ направлено на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до схожих фактів пошкодження чужого майна.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області