У Трускавці затримали зловмисника, який жорстоко побив співмешканку

Як встановили співробітники відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції, затриманий, перебуваючи у нетверезому стані, спричинив жінці закриту черепно-мозкову травму та переломи ребер. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

29 квітня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з дрогобицьких лікарень про 49-річну жительку міста Трускавець, доставлену у реанімаційне відділення з тілесними ушкодженнями, зокрема, важкою поєднаною травмою, закритою черепно-мозковою травмою та переломами трьох ребер.

До встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи зловмисника, який побив потерпілу, були задіяні співробітники відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що тілесних ушкоджень жінці завдав її 47-річний співмешканець, також житель Трускавця. Вночі у лісовому масиві між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив жінку.

Зранку 30 квітня поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області