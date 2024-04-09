У вбивстві товариша підозрюють жителя Івано-Франківська

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному мешканцю обласного центру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 7 квітня на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську чоловік позбавив життя свого знайомого. Чоловіки разом розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний витягнув ніж і завдав ним удар в груди 38-річному товаришу, а після цього втік. Потерпілий помер на місці.

Правоохоронці затримали чоловіка в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вказане правопорушення йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура