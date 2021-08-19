Зав’язали очі та руки, зачинили у підвалі: на Київщині повідомлено про підозру грабіжникам

17 липня до поліції звернулася 48-річна жителька села Лютіж, яка повідомила, що невідомі чоловіки проникли до будинку, зв’язали її та викрали годинники, ювелірні вироби та гроші.

Встановлено, що близько першої години ночі невідомі особи перелізли через паркан та потрапили на приватну територію. Після цього через балкон, який розташований на другому поверсі, проникли до приміщення кабінету де знаходилася власниця будинку. Аби жінка не впізнала зловмисників, вони зав’язали їй очі та відвели у підвальне приміщення, де зв’язали і руки. Лиходії пошкодили сейф, який знаходився у кабінеті, та викрали ювелірні вироби, дорогоцінні годинники і гроші у сумі 10000 євро та 5000 доларів.

Оперативники Вишгородського РУП спільно з управлінням карного розшуку встановили провели низку розшукових заходів та затримали двох фігурантів, причетних до злочину. Ними виявилися 35-річний уродженець Російської Федерації проживаючий у місті Ірпінь та 44-річний мешканець Ірпеня.

За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема балаклави, мобільні телефони, банківські картки, гроші.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Поліція перевіряє причетність чоловіків до аналогічних злочинів скоєних на території Київської області.

Відділ комунікації поліції Київської області