У Верховному Суді відстояно справедливе покарання для чотирьох вбивць адвоката

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора у Верховному суді відстояли міру покарання для чотирьох громадян, які скоїли умисне вбивство адвоката. Їх засуджено до 10, 13, 13 та 15 років позбавлення волі.

У судах прокурори довели, що один із засуджених вирішив вбити адвоката через його професійну діяльність. До реалізації вбивства він залучив свого родича, а той, за грошову винагороду – двох неповнолітніх осіб.

У березні 2015 року вказані особи, під приводом перегляду будинку для продажу, вивезли потерпілого за межі міста, після чого нанесли йому численні тілесні ушкодження, від яких останній помер.

Суд касаційної інстанції термін покарання кожному з чоловіків залишив без змін, як і кваліфікацію їх дій за п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 400 КК України.

Київська обласна прокуратура