У Києві поліцейські затримали наркозбувача з 2 кг канабісу

Чоловік придбав особливо небезпечний наркотик через Інтернет і хотів збути шляхом закладок. За скоєне луганчанину загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями під час відпрацювання оперативної інформації співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України затримали чоловіка з наркотиками поблизу багатоповерхівки на проспекті Соборності. Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Луганщини, 2000 року народження.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік напередодні придбав в Інтернеті наркотики з метою подальшого збуту й саме повертався додому з посилкою. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в коробці два кілограми речовини рослинного походження, схожої на наркотичну. Також під час невідкладного обшуку в оселі порушника правоохоронці виявили подрібнену речовину рослинного походження, залишки рослини коноплі, обладнання для пакування наркотиків та електронні ваги.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу вилучила речові докази. За висновком експерта вилучені речовини — особливо небезпечна наркотична речовина канабіс.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання з метою збуту, у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва