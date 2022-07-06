За викрадення понад 1800 літрів дизпалива із депо в Івано-Франківську судитимуть службовців Укрзалізниці

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння дизпаливом службовцями одного із підрозділів регіональної філії акціонерного товариства «Українська залізниця».

За даними слідства, у серпні 2021 року машиніст-інструктор та заступник начальника за допомогою автомобіля «ЗІЛ» вивезли із території депо у м. Івано-Франківську 1830 літрів дизельного палива, чим спричинили матеріальну шкоду АТ «Українська залізниця».

Обвинувальні акти стосовно службовців скеровано до суду. Заступника начальника депо обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191(привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України, щодо машиніста-інструктора — за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Івано-Франківська обласна прокуратура