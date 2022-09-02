У Києві засуджено чоловіка, який через ревнощі до цивільної дружини вбив товариша

Під час суперечки зловмисник схопив ніж та вдарив свого знайомого у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці. За свій вчинок фігурант дев’ять років перебуватиме у в’язниці.

Нагадаємо, що взимку 2021 року до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела вони виявили тіло чоловіка із ножовим пораненням грудей. Тоді на місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт для встановлення усіх обставин.

У ході проведення першочергових слідчих дій працівники поліції з’ясували, що під час застілля зловмисник приревнував свою цивільну дружину до товариша, через що в них виникла суперечка. Згодом, коли конфлікт не вийшло вирішити словами, правопорушник вдарив чоловіка кухонним ножем у груди. Від отриманого поранення 47-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали 29-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили з місця події ніж, який направили на проведення відповідної експертизи. З’ясовано, що затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійних нападів та крадіжок в інших районах столиці.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зібравши усі необхідні докази, поліцейські завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для прийняття рішення по суті.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва за вчинення вбивства чоловіку призначено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі. Окрім цього, на підставі ч. 1 ст. 71 Кримінального кодексу України – призначення покарання за сукупністю вироків, було вирішено частково приєднати невідбуте покарання за вчинення крадіжки у Святошинському районі та остаточно призначити зловмиснику покарання у виді десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва