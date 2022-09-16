У продажі трафіку мобільного зв’язку, незаконному прослуховуванні та стеженні підозрюють посадовця столичного главку поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику начальника одного із відділів Головного управління Нацполіції в м. Києві, який за грошову винагороду надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання абонентів мобільного зв’язку, організовував візуальне спостереження за громадянами та їх прослуховування.

За даними слідства, підозрюваний, вступивши у змову із співробітниками, які здійснюють оперативно-технічні заходи в органах та підрозділах Національної поліції, за винагороду у розмірі 300 доларів США надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання окремих абонентських номерів та їх переміщення.

Також підозрюваний організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування. Вартість послуг щодо здійснення спостереження за особою та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (прослуховування) складала 500 доларів США за добу.

Загалом задокументовано отримання підозрюваним неправомірної вигоди на суму понад 6 тис. доларів США.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ст. 368, 163 та 190 КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, у тому числі серед правоохоронців, які до неї причетні.

Заходи із викриття правопорушення проводились прокурорами спільно із співробітниками оперативного підрозділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві та слідчими першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Київська міська прокуратура