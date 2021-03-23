У Вінниці чоловік два місяці грабував перехожих

Вінницькою місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження відносно раніше неодноразово судимого вінничанина, який впродовж жовтня-листопада 2020 року вчинив ряд корисливих злочинів з застосуванням насильства до потерпілих.

Діючи у пізню пору доби, зловмисник обирав своїми жертвами одиноких перехожих, супроводжував їх, та як тільки ті доходили до малолюдних місць, розпочинав наносити побої аби збити потерпілих з ніг, після чого відбирав наявне у них майно.

За клопотанням Вінницької місцевої прокуратури судом застосовано до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, як відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // real-vin.com