У Вінниці засуджено «мисливця» за чужими телефонами

Прокурором Вінницької місцевої прокуратури в суді доведено винуватість жителя обласного центру за ч. 2 ст. 186 КК України, який вчинив низку грабежів мобільних телефонів.

У судовому засіданні прокурором доведено, що 38-річний чоловік систематично здійснював заволодіння чужим майном, вихоплюючи з рук потерпілих їх мобільні телефони.

Так, пересуваючись на велосипеді у вечірній час містом, грабіжник помітив 30-річного пішохода, який розмовляв по телефону. Під’їхавши до потерпілого, зловмисник вихопив з його рук мобільний телефон та втік.

Правоохоронними органами грабіжника було затримано через кілька годин після вчинення злочину, коли він намагався збути викрадений мобільний телефон своєму знайомому. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за вчинення аналогічних злочинів житель м. Вінниці.

За результатами розгляду кримінального провадження та наданих прокурором доказів судом ухвалено обвинувальний вирок, яким грабіжника засуджено до 4 років позбавлення волі.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури