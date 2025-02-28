У Вінниці викрили групу торговців зброєю і боєприпасами

Для маскування незаконної діяльності ділки організували підпільне виробництво вогнепальної зброї в гаражі одного з фігурантів, де перероблювали стартові пістолети на бойові для подальшого продажу.

Покупців знаходили через особисті зв’язки та закриті месенджери, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців.

Фігурантів затримали у процесуальному порядку та провели ряд санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання, в автотранспорті та гаражних приміщеннях.

У результаті виявили: більше ніж 600 набоїв різного калібру, підствольний гранатомет, пістолет ТТ з ознаками переробки, заготовки під різні калібри стволів, частини зброї та боєприпасів, а також обладнання, на якому здійснювалось виготовлення деталей, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази.

Національна поліція України