У Вінниці засуджено вбивцю та його спільника

Засуджений під час бійки вбив знайомого, а потім разом із жителем Київщини возом перевезли тіло в ліс й закопали.

Нагадаємо, злочин стався наприкінці жовтня 2023 року.

До поліції надійшла заява від жительки одного з сіл Погребищенської територіальної громади Вінницької області про те, що її 42-річний син пішов пасти худобу та не повернувся. Поліцейські встановили, що чоловік у день зникнення разом з іншими знайомими перебував у гостях односельця, де розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, а потім і бійка, в ході якої зловмисник побив потерпілого до втрати свідомості. Непритомного чоловіка фігурант переніс до іншої кімнати, а сам продовжив випивати. Вранці зловмисник побачив потерпілого вже без ознак життя, тому витяг його тіло з будинку та сховав у кущах. Згодом запропонував домовласнику переховати труп. У сусіда вони взяли коня, завантажили тіло на віз й відвезли до лісопосадки, де закопали.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники відділу поліції № 4 Вінницького РУП спільно з оперативниками Управління карного розшуку встановили обставини вбивства та затримали підозрюваного.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав 27-річного жителя Київщини винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, а його 22-річного земляка засудив за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України) до 1 року 6 місяців ув’язнення.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення забезпечувала Вінницька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області