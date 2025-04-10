У Вінниці зловмисник тікав від поліції, здійснив наїзд на патрульного та вчинив ДТП (фото)

9 квітня в обласному центрі під час перевірки документів у 30-річного водія Mitsubishi патрульні поліцейські виявили, що чоловік перебуває у розшуку за скоєння смертельної ДТП. При спілкуванні з працівниками поліції керманич різко почав рух заднім ходом та здійснив наїзд на патрульного, а потім, тікаючи від правоохоронців, зіткнувся з автомобілем Nissan. Після зіткнення залишив місце аварії та, кинувши своє авто, продовжив тікати у пішому порядку. Невдовзі у ході переслідування інспектори патрульної поліції затримали правопорушника.

У результаті поліцейський зазнав травмувань без госпіталізації. Підозрюваний також отримав тілесні ушкодження внаслідок стрибка з триметрової висоти. Наразі він затриманий у процесуальному порядку та перебуває в лікарні під конвоєм поліції.

тікав від поліції, здійснив наїзд на патрульного та вчинив дтп у вінниці – слідчі поліції повідомили фігуранту про підозруСлідчі Вінницького райуправління поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідоми чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Патрульні поліцейські склали відносно чоловіка низку адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за таке правопорушення; залишення місця дорожньо-транспортної пригоди; невиконання водіями вимог про зупинку; порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів; керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування; перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху (ч. 3 ст. 130, ст. 122-4, ст. 122-2, ст. 124, ч. 4 ст. 126, ч.ч. 1 та 2 ст. 122 КУпАП.)

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліціїВінницької області