У Вінницькому районі п’яний «байкер» намагався віідкупитися від поліцейських за 10 000 гривень

25 лютого у смт Стрижавка за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили 45-річного мотоцикліста. Аби уникнути відповідальності чоловік запропонував поліцейським хабар у розмірі 10 000 гривень. За цим фактом слідством розпочато кримінальне провадження.

Близько 10.00 під час чергування, інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного місцевого жителя, який рухався на мотоциклі без номерних знаків. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився від проходження освідування та за не складання протоколу запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 10000 гривень.

Поліцейські попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, але він продовжував свої незаконні дії.

Злочин задокументувала слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 Вінницького райуправління поліції.

Відносно правопорушника складено протоколи за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ч.2 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами), ч.6 ст.121 КУпАП (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів).

За цим фактом слідством розпочато розслідування провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області