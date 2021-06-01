Посадовця Одеського обласного військкомату судитимуть за безпідставне нарахування премій на ₴400 тис.

Посадовця Одеського обласного військового комісаріату судитимуть за безпідставне нарахування премій працівникам військового комісаріату.

У ході досудового розслідування слідчі Теруправління ДБР у Миколаєві встановили, що один з керівників фінансового підрозділу комісаріату допустив нарахування та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям без наявних на те підстав.

У результаті таких дій працівники комісаріату протиправно отримали понад 400 тисяч гривень.

Фінансист обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР