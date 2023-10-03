На Тячівщині поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві жінки з інвалідністю

Вчора, 2 жовтня, вранці до поліції звернулася жителька села Калини, яка повідомила, що за місцем свого проживання виявила мертвою свою 43-річну доньку.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції, працівники якої провели огляд місця злочину та встановили попередні його обставини.

Відомо, що тієї ночі, під час розпивання спиртних напоїв, між померлою та співмешканцем її матері виник конфлікт. У ході сварки чоловік схопив дерев’яну палицю та кілька разів ударив нею жінку з інвалідністю по голові.

Від отриманих травм 43-річна потерпіла померла на місці.

Співробітники кримінальної поліції оперативно розшукали та затримали зловмисника. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області