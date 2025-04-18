У Виноградові 33-річна співмешканка орендаря зарізала хазяїна будинку

Співробітники поліції Виноградова затримали зловмисницю, причетну до умисного вбивства мешканця селища Королево Берегівського району. Слідство триває.

17 квітня близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення від 44-річного чоловіка. Заявник повідомив, що у помешканні, яке він винаймає, виявив мертвим 44-річного власника будинку. На тілі чоловіка були наявні сліди насильницької смерті.

За викликом одразу виїхали співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, оперативники Управління карного розшуку, а також інспектори відділу криміналістичного забезпечення та кінологічного центру поліції області. У співпраці з поліцейськими Виноградова вони провели першочергові заходи.

Правоохоронці встановили, що увечері 17 квітня загиблий за місцем свого проживання розпивав алкоголь з 33-річною співмешканкою орендаря. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ножа та нанесла чоловікові численні удари по тілу та голові. Від отриманих травм потерпілий помер.

Встановивши обставини злочину поліцейські затримали підозрювану у порядку статті 208 КПК України та помістили її до ізолятора тимчасового тримання.

Їй слідчі поліції Виноградова інкримінували ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області