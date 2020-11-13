У Сумах чоловік із ножем накинувся на перехожих

У Сумах в спальному мікрорайоні чоловік із ножем накинувся на випадкових перехожих. Двоє людей потрапили до реанімації.



Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Незнайомець без будь-якої причини накинувся на чоловіка та почав штрикати його ножем. А коли на допомогу потерпілому кинулася жінка, то вдарив і її — в груди.

Камери спостереження зафіксували момент нападу. Завдяки цьому вдалося швидко встановити особу різника. 27-річного молодика затримали в іншому місті. Як сам він пояснив, у момент нападу був дуже п’яний і не розумів, що коїть. Коли протверезів, вирішив утекти. Змінив зовнішність — поголив бороду та голову. Утім, це не допомогло.

Наразі він під арештом, йому загрожує до 7 років ув’язнення. // Діло