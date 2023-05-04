У Виноградові поліція затримала групу раніше судимих грабіжників

Вчора, 3 травня, близько 16:10 на лінію «102» зателефонувала жителька села Мала Копаня Берегівського району. Жінка повідомила, що двоє невідомих чоловіків силою відібрали від неї особисті речі.

На виклик одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції, які опитали постраждалу та свідків злочину.

З’ясувалося, що потерпіла не орієнтувалася у місті та звернулася по допомогу до двох випадкових перехожих. Чоловіки пообіцяли показати їй шлях та завели на малолюдну вуличку. Там один із них зненацька вдарив жінку по обличчю, а інший вирвав у неї з рук сумку. Після цього зловмисники втекли у невідомому напрямку.

Провівши ряд пошукових заходів оперативники поліції встановили, що до злочину причетні двоє раніше судимих за майнові злочини виноградівців. Чоловіків віком 43 та 45 років правоохоронці затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили викрадену сумку, мобільний телефон, ювелірні вироби та частину грошових коштів, які повернуть потерпілій.

Їх дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області