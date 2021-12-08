У Євросоюзі затвердили санкції проти найманців ПВК «Вагнера»

Найманці ПВК «Вагнер» воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ.

Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної військової кампанії «Вагнер». Вони стосуються громадян Російської Федерації.

Про це повідомив кореспондент Рікард Йозвак в Twitter.

«Посли ЄС сьогодні (8 грудня, — ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи «Вагнера», — йдеться в повідомленні.

Він вказав, що в ЄС також додадуть:

трьох осіб, пов’язаних з групою до списку санкцій щодо прав людини;

одного — в список по Лівії;

трьох — до списку по Україні;

двох фізосіб і трьох юросіб – до списку по Сирії.

Найманці ПВК «Вагнер» воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК «Вагнер».

У «чорний список» європейських обмежень потрапив глава ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник так званого регіонального Астраханського відділу Союзу добровольців Донбасу Денис Харитонов і позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в’їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.

Санкції ще повинні узгодити на міністерському з’їзді в Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації. // УНІАН