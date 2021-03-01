У Запоріжжі невідомі побили депутата облради, приймальню якого раніше двічі трощили

Напад на депутата Запорізької обласної ради Дмитра Майстра був скоєний у Запоріжжі вранці 1 березня

Інформацію про це підтвердили у ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Depo.Запоріжжя.

На Дмитра Майстра напали на вулиці Шкільній, тут у будинку № 9 розташована його юридична контора. Нападників було четверо. Заяву про напад поліцейські отримали о 9:20. На місце одразу виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. «Вирішується питання правової кваліфікації. Вжиті заходи щодо встановлення осіб нападників», – повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Побитий депутат – у лікарні.

Майстро – адвокат, був обраний до Запорізької облради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка «Єднання».

Нагадаємо, у лютому на приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям двічі ставалися напади: один раз приймальню намагалися підпалити, іншого – розбили двері.