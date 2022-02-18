У Запоріжжі затримали голову тендерного комітету медзакладу, який отримував «відкати» за перемогу у тендері

Сума неправомірної вигоди складала 5 відсотків від загальної суми договору.

Викрили злочинну «схему» із визначення переможців у тендерних закупівлях оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції.

Вже встановлено, що до організації злочинних дій причетний голова тендерного комітету одного з медзакладів. За перемогу у тендерах на виконання будівельних робіт та безперешкодне здійснення розрахунків учасники повинні були віддати 5 відсотків від суми договору.

Вчора, 17 лютого, фігуранта затримали під час отримання від підприємця другого «траншу» у розмірі 65 тисяч гривень. Загальна сума отриманого «відкату» становить майже 100 тисяч гривень.

Голову тендерного комітету затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України