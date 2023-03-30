У заволодінні понад ₴1 млн. під час будівництва дитячого майданчика підозрюється директор товариства

За процесуального керівництва прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру директору товариства у незаконному заволодінні майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між очолюваним підозрюваним товариством та однією із сільрад Львівщини було укладено договір на будівництво дитячого та спортивного майданчиків.

За умовами договору підприємство, зокрема, повинно було встановити дороговартісні, якісні тренажери відомої української марки.

Однак, з метою заволодіння бюджетними коштами, фігурант встановив в рази дешевші тренажери, значно гіршої якості, іншого бренду.

А в офіційних документах вказав, що під час будівництва було встановлені саме ті тренажери, які було передбачено договором. Та подав їх для оплати замовнику.

Таким чином, останній заволодів понад 1 млн грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури