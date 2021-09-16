У «Житлоінвестбуді» провели обшуки у справі про розкрадання ₴9,9 млн. на закупівлю ліфтів

Також слідчі дії відбулися у фіктивного постачальника комплектуючих, якому перевели кошти.

Сьогодні, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно зі Службою безпеки провела слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» та у постачальника.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн гривень на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник, своєю чергою, перерахував вказані гроші на рахунки інших товариств — начебто на придбання комплектуючих до ліфтів.

Однак, як з’ясувалося, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих та не купували їх у звітний період.

«Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника проводяться обшуки», — зазначили в прокуратурі. // LB.ua