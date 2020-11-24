У Житомирі пацієнт жорстоко побив вагітну лікарку

Медпрацівницю в Житомирі побив пацієнт під час приймання. Лікарка спробувала захищатися, застосувала газовий балончик, але зі струсом мозку опинилася в медзакладі.

34-річна сімейна лікарка Інна Савчин наразі в гінекологічному відділенні. Опинилась там через загрозу вагітності після того, як її побив пацієнт під час приймання, йдеться в сюжеті ТСН.

“Струс головного мозку, загроза вагітності, садна на тілі”, — говорить сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги м.Житомир Інна Савчин про свої діагнози після побиття.

Це було звичайне приймання пацієнтів, каже медпрацівниця. У кабінет увірвався чоловік, без пояснень зняв з себе маску, почав плюватися, а потім схопив за халат.

“Тягне мене через всі столи, кидає стілець у медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу, я вдарилася головою”, — каже Інна Савчин.

Лікарка змогла витягнути із сумочки газовий балончик і пирснути в обличчя нападнику. На жіночі крики і галас збіглися колеги із сусідніх кабінетів. Нападник одразу утік. Медики викликали поліцію. Особу нападника встановили — це 50-річний місцевий житель. У поліції пояснив, що напав на медикиню, бо та не хотіла підписувати з ним декларацію.

“Так, я йому відмовила після його погроз, що, мовляв, “я тебе вб’ю, ти тут працювати не будеш, ти звідси не вийдеш”, — каже постраждала.

Сімейна лікарка не заперечує, що добре знає нападника. Каже: чоловік вже кілька місяців її переслідує. Через образи й неадекватну поведінку відмовила пацієнту у підписанні декларації. // Діло