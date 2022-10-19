У Жмеринському районі нетверезий зловмисник побив до смерті рідну матір

18 жовтня оперативники затримали 35–річного мешканця Барської територіальної громади, який бувши на підпитку, до смерті побив матір. Напередодні підозрюваний наніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця села Журавлівка про те, що у власному будинку померла його 58-річна мати.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група поліції. Для з’ясування причин смерті тіло жінки направили на судово–медичну експертизу. За попередніми висновками експерта, смерть потерпілої настала внаслідок численних травм голови.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександр Клименко, поліцейські опитали сусідів та знайомих родини. Правоохоронці з’ясували, що за життя померла часто скаржилася на свого сина, який її бив та ображав.

На підставі зібраних речових доказів на місці злочину, проведення слідчих та розшукових дій поліцейські встановили особу, причетну до вчинення особливо тяжкого злочину Ним виявився 35–річний син потерпілої, місцевий мешканець.

Його поліцейські затримали за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції встановили, що між нетверезим зловмисником та його матір’ю виник конфлікт, в ході якого він кулаками та дерев’яним бруском завдав кілька ударів в область голови потерпілій. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області