У Жмеринці чоловік під час конфлікту молотком та сокирою вбив сестру

Злочин стався 17 травня. Потерпіла померла в лікарні. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

За інформацією слідства, 43-річний фігурант прийшов до будинку сестри. Під час конфлікту молодший брат завдав удари 63-річній родичці обухом молотка та сокири по голові. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. Правопорушник з місця події втік.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці виявили знаряддя вчинення злочину. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Слідчі слідчого управління повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області