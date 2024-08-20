У Житомирі адвокат «одружував» ухилянтів з жінками із інвалідністю

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури місцевому адвокату повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ст. 336 КК України).

Слідством встановлено, що таку злочинну схему організував 34-річний адвокат з Житомира, який має власне бюро адвокатських послуг.

За доларову «винагороду» він спонукав клієнтів, які зверталися за консультацією з питань законодавства про мобілізацію, до укладення з жінками з інвалідністю 1-2 груп фіктивних шлюбів, з метою одержання можливості незаконно одержати відстрочку від призову за мобілізацією та виїзду за кордон.

Повну вартість своїх послуг адвокат оцінив на суму 10 000 доларів США, частину з яких – 2 000 доларів США – встиг отримати як передоплату.

У такий спосіб підозрюваний фактично перешкоджав законній діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За місцем роботи, проживання та в авто адвоката, у присутності представника Ради адвокатів регіону 16.08.2024 проведено санкціоновані обшуки. За результатами обшуків вилучено готівку – 30,5 тис грн, 2500 доларів США, телефон, ноутбук, та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури