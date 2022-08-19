У Житомирі «професора медичних наук» і «медбрата» затримали за шахрайства з літніми людьми

Увечері 18 серпня оперативники кримінальної поліції ГУНП і Житомирського райуправління на виїзді з обласного центру затримали двох жителів східних регіонів України за підозрою у причетності до низки шахрайств за схемою «родич потрапив у ДТП». При обох чоловіках вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Триває досудове розслідування.

Близько 17 години до поліції надійшло повідомлення про ошуканство відносно 89-річного жителя м. Житомира.

За словами дідуся, кілька годин тому на стаціонарний номер його телефону подзвонив чоловік, який назвався «професором медичних наук» і приголомшив звісткою про онука. Мовляв, той після ДТП потрапив у реанімацію з тяжкими травмами. На негайну допомогу і ліки йому потрібні чималі кошти – 60 тисяч гривень. Звісно, пенсіонер зголосився віддати свої заощадження для порятунку життя онука. За оговореною домовленістю, щоб не втрачати час, до квартири дідуся «світило медичних наук» обіцяв направити «медбрата», якому і слід передати готівку. Уже за чверть години ошелешений пенсіонер віддав прийшлому незнайомцю всі наявні кошти – 40 тисяч гривень, решту обіцяв наступного дня. У свою чергу, «медбрат» зобов’язався доставити дідуся до лікарні нібито на зустріч з онуком. Однак, як тільки гроші опинились в його кишені, утік.

– На щастя, пильний пенсіонер зміг описати чоловіка за прикметами й надати іншу важливу для оперативників поліції інформацію. Тож, працюючи над встановленням обставин і ймовірно причетних осіб, поліцейські кримінальної поліції ГУНП і нашого підрозділу викрили та затримали двох так званих гастролерів, — розповів т.в.о. начальника Житомирського райуправління поліції Олександр Кириченко.

Увечері на виїзді з обласного центру поліцейські зупинили рейсовий автобус, серед пасажирів якого перебували двоє чоловіків, 46-річний житель Луганщини та 39-річний донеччанин. Під час огляду їх речей працівники слідчо-оперативної групи Житомирського РУП виявили готівкові кошти, мобільні засоби зв’язку та інші речі, що вказують на протиправну діяльність.

Також нині з’ясовано, що обидва чоловіки раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. У Житомирі вони перебували тимчасово й орендували житло. За погодженням з окружною прокуратурою обох поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Триває досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства (ст. 190 ККУ). Окрім того, поліцейські мають відомості про причетність чоловіків до щонайменше трьох подібних ошуканств у м. Житомирі, за якими нині відкриті кримінальні провадження.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із наполегливим закликом не довіряти незнайомцям, які телефоном сповіщають про «халепу з рідними». Будь-що переривайте розмову з абонентами та самостійно перевіряйте нав’язану вам інформацію. Будьте пильними самі попередьте про небезпеку ошуканств літніх родичів, які проживають окремо.

Відділ комунікації поліції Житомирської області