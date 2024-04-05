У Житомирі судитимуть подружжя опікунів, обвинувачених у доведенні онуки до самогубства

Ювенальний прокурор Житомирської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно подружжя-опікунів за фактом доведення до самогубства рідної внучки (ч. 3 ст. 120 КК України).

За даними слідства, літнє подружжя офіційно, за рішенням суду, було зобов’язане здійснювати опікунство над неповнолітньою онукою.

Однак підопічна не лише не отримувала зі сторони рідних людей будь-якої турботи, а й потерпала від систематичного приниження. Опікуни зневажливо ставилися до дівчини, ігнорували її прохання щодо потреби в елементарних побутових речах першої необхідності. Проявляли байдужість, навіть коли виникала потреба у ліках, купівлі сезонного одягу. У той же час отримані соціальні виплати на онуку здебільшого витрачали на власні потреби.

У сім’ї постійно виникали сварки. 17-річній потерпілій, яка вчилася у коледжі, докоряли, щоб йшла працювати та самостійно заробляла на себе.

Психологічний тиск, обмеження, заборони, конфлікти негативно позначилися на емоційному стані неповнолітньої. У серпні минулого року, так і не знайшовши у рідних людей підтримки, дівчина написала передсмертну записку, а сама вистрибнула з вікна п’ятого поверху.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури