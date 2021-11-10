За привласнення ₴3,7 млн. на реконструкції системи знезараження води судитимуть директора КП та підрядника на Хмельниччині

Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). А також щодо керівника товариства – за фактом привласнення 3,7 млн грн шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2019 році комунальним підприємством укладено договір підряду про виконання реконструкції системи знезараження питної води на одній із вулиць міста Хмельницького вартістю майже 11,7 млн грн. Підрядником обрано столичне товариство, яким під час встановлення устаткування вартість обладнання було значно завищено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури