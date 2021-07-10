Убийца женщины-риэлтора в Сумах получил 13 лет лишения свободы

Убийство было совершено в ноябре 2019 года. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 ножевых ранений.

В Сумах к 13 годам лишения свободы приговорен мужчина, обвиняемый в умышленном убийстве женщины-риелтора.

Как сообщается на сайте Заречного райсуда Сум, суд вынес обвинительный приговор 9 июля.

В частности, подозреваемому назначено окончательное наказание по ст. 115 и ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса («убийство»; «кража»).

Также суд взыскал с обвиняемого в пользу мужа, сына и матери умершей женщины по 500 тыс. грн на возмещения морального вреда.

На судебном заседании мужчина вину признал полностью, искренне раскаялся, отмечается в сообщении.

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Убийство было совершено в ноябре 2019 года.

В полицию обратился сумчанин, который сообщил, что его 47-летняя жена, которая работает риэлтором с обеда не выходит на связь. Заявитель рассказал, что, когда приехал к ней на работу, помещение было заперто снаружи, однако через окно он увидел внутри разбросанные вещи.

Прибыв на место происшествия, правоохранители открыли офис, где обнаружили тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 порезов.

Над раскрытием этого преступления, которое получило в городе и области значительный резонанс, работали более сотни полицейских. Была установлена личность 28-летнего местного жителя, который 20 ноября заключил с потерпевшей договор об аренде жилья. Когда он пришел на допрос, заметно нервничал, а когда ему предложили пройти исследование на полиграфе, то признался в убийстве.

По словам подозреваемого, он, имея необходимость в аренде жилья, нашел в одной из городских газет соответствующее объявление и позвонил на указанный номер. Договорился с риэлтором об услуге, и она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем. Однако каждый раз его ожидала неудача — то в квартире проводили ремонт, то жилье уже было арендовано, то хозяева решили квартиру не сдавать и тому подобное. Молодой человек снова обратился к риэлтору, и женщина снова дала ему несколько адресов, но опять с тем же результатом. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть 400 гривен, которые заплатил за услугу в качестве аванса.

Именно эти деньги и стали «камнем преткновения» в их разговоре. В конце собеседники поссорились, что закончилось гибелью женщины от рук визитера.

Когда прошел гнев, человек испугался содеянного. Чтобы остаться не разоблаченным, запер офис взятыми со стола ключами, которые затем выбросил вместе с ножом, а также мобильный телефон потерпевшей и ее сумку, в которой было 405 грн. Дома переоделся, а следы крови на одежде пытался уничтожить, но вскоре был задержан. // УНИАН