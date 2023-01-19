Убивство 26-річного мешканця Львівщини – підозрюваного взято під варту

За процесуального керівництва прокурорів Самбірської окружної прокуратури повідомлено про підозру 51-річному чоловіку у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 14 січня поточного року в одному із сіл Самбірського району підозрюваний разом зі своїм знайомим розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт. У ході якого фігурант задушив 26-річного чоловіка електрокабелем.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури