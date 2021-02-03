Участников преступной группы будут судить за рейдерский захват сельхозобществ на ₴165 млн.

Четырех участников преступной группы будут судить за рейдерский захват сельхозпредприятий в Харьковской области, активы которых стоили более 165 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые в составе организованной группы совершили рейдерский захват сельхозпредприятий.

Им инкриминируют противоправное завладение имуществом предприятий, подделку и использование официальных документов, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины). Материалы в отношении организатора группы выделены в отдельное производство, пока оно находится в розыске.

По данным следствия, участники преступной группировки путем подделки печатей, протоколов общего собрания, договоров купли-продажи и других документов осуществили рейдерский захват трех сельскохозяйственных обществ Харьковской области. Общая стоимость активов, присвоенных обвиняемыми, составила более 165 млн грн.

Во время досудебного расследования причиненные противоправными действиями ущерб возместили в полном объеме.