5 років за ґратами проведе чоловік, який напідпитку сів за кермо трактора, збив пішохода та кинув його помирати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), та за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України).

Прокурори у суді довели, що у вересні цього року поблизу с. Крупчине Богодухівського району чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Чоловік на той час перебував позаду трактора.

Після цього винуватець ДТП, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

21 грудня суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури