Украинец получил судимость, купив пулемет на интернет-аукционе

Рабочий одного из украинских коммунальных предприятий предстал перед судом за свое пристрастие к огнестрельному оружию. Зарегистрировавшись на одном из тематических форумов, мужчина приобрел в разделе «аукцион» массогабаритный макет автоматического пистолета-пулемета конструкции Вацлава Холека Samopal vz.26.

Оружие, выставленное на продажу, было выведено из строя, путем пропила ствола и повреждения механизма затвора. Однако рабочему не составило большого труда установить на пулемет купленный на том же сайте нарезной ствол, а также восстановить чашку и стебель затвора, в результате чего, ему удалось получить действующий образец боевого оружия, калибра 7,62.

Удостоверившись, что покупка прошла гладко, мужчина снова обратился к оружейному форуму. На этот раз он приобрел полностью рабочий самозарядный пистолет «вальтер» П-38, калибром 9 мм. Помимо этого, все на том же сайте он приобрел 344 пистолетных патрона 7,62 и 400 патронов 9,19 мм. Все свои «покупки» любитель оружия получал по Новой Почте, где, предположительно, и попал в поле зрения компетентных органов.

Пистолет и патроны он перенес в свою квартиру, где уже хранился польский пистолет-пулемет. Однако, в полной мере насладиться своим приобретением коллекционер не успел: к нему домой с обыском нагрянули полицейские. Изъяв 2 единицы боевого огнестрельного оружия с боеприпасами к нему, правоохранители передали их на экспертизу.

Разъяснив обвиняемому правовые последствия незаконного владения оружием и его переоборудования, правоохранителям удалось склонить его к сотрудничеству со следствием и искреннему признанию вины. Все это вылилось в подписание соглашения с прокурором, которое позволило «коллекционеру» получить 1 год испытательного срока вместо 4 лет тюрьмы, как это было предусмотрено суммарным наказанием по двум статьям УК: 263 и 263-1.

Несмотря на то, что время от времени любители огнестрельного оружия продолжают «обжигаться», делая покупки на подобных интернет-форумах, продажи там не прекращаются. Например, прямо сейчас на упомянутом интернет-форуме идет аукцион по продаже пулемета Максим.

Стартовая цена 15 тыс. гривен и в описании продавец недвусмысленно указывает, что оружие достаточно несложно собрать, и он сам бы сделал это, если бы имел чуть больше свободного времени.

Андрей Майданик, internetua.com