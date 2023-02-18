Українець намагався ввезти з Угорщини майже 3 млн. гривень

Учора ввечері в пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці виявили транспортний засіб, яким намагалися потайки ввезти з Угорщини в Україну велику суму готівки.

Грошові кошти знайшли під час перевірки легкового автомобіля «Chrysler» української реєстрації, яким керував 57-річний закарпатець. При в’їзді у пункт пропуску чоловік обрав для контролю «зелений коридор», тож начебто не мав речей та предметів, які потребують декларування.

Однак, під час огляду транспортного засобу правоохоронці знайшли у речах чоловіка 3 300 000 гривень. Ними були напаковані декілька сумок водія. Частину грошей спакували у порожнини легковика у салоні та у багажному відділенні.

Наразі виявлені кошти у розмірі 2 908 954 гривні вилучено працівниками митниці у встановленому законодавством порядку.

Також правоохоронці проводять заходи із встановлення усіх обставин справи.

ДПСУ