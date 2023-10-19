Уманські поліцейські затримали позбавлену батьківських прав жінку, яка викрала чотирирічну дитину

Жінці, яку затримали з викраденою дитиною на Житомирщині, повідомили про підозру. У суді їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чотирирічну дівчинку викрали 13 жовтня у Монастирищі. Зловмисницею виявилася її біологічна матір, яка позбавлена батьківських прав.

Жінка підійшла на Центральній вулиці до чоловіка опікунки та погрожуючи йому фізичною розправою забрала дитину, посадила до автомобіля ВАЗ та поїхала у невідомому напрямку.

Орієнтування на жінку з дитиною було надано всім працівникам поліції, автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів, таксі та іншим. 40-річну правопорушницю з викраденою малолітньою виявили та затримали у Житомирській області.

Правоохоронці повернули дівчинку законним опікунам, а її біологічній матері повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини)КК України.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області