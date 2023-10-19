Уманські поліцейські затримали позбавлену батьківських прав жінку, яка викрала чотирирічну дитину

Published

Жінці, яку затримали з викраденою дитиною на Житомирщині, повідомили про підозру. У суді їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чотирирічну дівчинку викрали 13 жовтня у Монастирищі. Зловмисницею виявилася її біологічна матір, яка позбавлена батьківських прав.

Уманські поліцейські затримали жінку, яка викрала чотирирічну дитину

Жінка підійшла на Центральній вулиці до чоловіка опікунки та погрожуючи йому фізичною розправою забрала дитину, посадила до автомобіля ВАЗ та поїхала у невідомому напрямку.

Орієнтування на жінку з дитиною було надано всім працівникам поліції, автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів, таксі та іншим. 40-річну правопорушницю з викраденою малолітньою виявили та затримали у Житомирській області.

Правоохоронці повернули дівчинку законним опікунам, а її біологічній матері повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини)КК України.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області

Like

Tags:

You may also like...