Ув’язненого викрили у шахрайстві під виглядом допомоги ЗСУ

Чоловік привласнював гроші громадян за продаж неіснуючих товарів у соцмережах, а також на псевдоблагодійних зборах на потреби військових. Допомагали фігуранту «виводити» гроші дві його родички.

Злочинну схему викрили співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Калуського районного відділу поліції та у співпраці з представниками Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

23-річний чоловік привласнював гроші громадян, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі. Фігурант створював фейкові акаунти у соцмережах та розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ. Також він «продавав» в інтернеті неіснуючу військову амуніцію. До шахрайської схеми зловмисник залучив двох родичок, які отримували транзакції громадян на власні банківські картки.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків.

Працівники поліції провели обшук за місцем відбування покарання фігуранта та у помешканнях його спільниць. За результатами вилучено мобільні телефони, SIM-карти, банківські карти, комп’ютерну техніку та «чорнові» записи.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Калуська окружна прокуратура Івано-Франківської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України