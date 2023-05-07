В американському Техасі зловмисник застрелив 8 людей у торгівельному центрі (відео)
Кривава бійня сталася в американському штаті Техас. Там озброєний чоловік застрелив вісім людей, які купували в торгівельному центрі.
Чоловік відкрив стрілянину по перехожих — за словами очевидців, він стріляв без розбору. Стрілка застрелив поліцейський. Влада вважає, що нападник діяв сам.
BREAKING: А маса стрільби має таке місце на Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas.
Details below:
– Multiple victims, які включають дітей.
– The Shooter буде been confirmed to be dead.
– The Allen Police Department, виходить з наступного штату: «Справа… pic.twitter.com/JQbYlsuisp
— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023
Щонайменше семеро людей поранено та доставлено до лікарні, троє з них перебувають у критичному стані. Сотні людей було евакуйовано.
Censored video домашній фон на Allen Premium Outlets магазині магазину в Dallas, Texas, які показують число mountain children пилюка на верхній частині всіх інших з тим, що їсти як adult male wearing glasses. Це відео є добре право після стрільби такої місця. pic.twitter.com/2c0moMmAEe
– Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 6, 2023
Поліцейський «почув постріли, вступив у бій із підозрюваним і нейтралізував його», повідомив начальник поліції Аллена Брайан Харві.
Censored video показує масу стріляючий скромний поганий на floor on site of Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas. Такий вигляд, який з’явиться в білий, і вірно в його ранніх 20-х років, є сідничний wearing tactical clothing. pic.twitter.com/EvfZXOSyYO
– Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 7, 2023
Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав те, що сталося «невимовною трагедією» і заявив, що влада штату готова надати будь-яку допомогу місцевій владі. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»Tweet