В американському Техасі зловмисник застрелив 8 людей у торгівельному центрі (відео)

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Кривава бійня сталася в американському штаті Техас. Там озброєний чоловік застрелив вісім людей, які купували в торгівельному центрі.

Інцидент стався у місті Аллен на північ від Далласа, повідомляє ВВС.

Стрілянина в Техасі

Чоловік відкрив стрілянину по перехожих — за словами очевидців, він стріляв без розбору. Стрілка застрелив поліцейський. Влада вважає, що нападник діяв сам.

Щонайменше семеро людей поранено та доставлено до лікарні, троє з них перебувають у критичному стані. Сотні людей було евакуйовано.

 

Поліцейський «почув постріли, вступив у бій із підозрюваним і нейтралізував його», повідомив начальник поліції Аллена Брайан Харві.

Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав те, що сталося «невимовною трагедією» і заявив, що влада штату готова надати будь-яку допомогу місцевій владі. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»

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