Кривава бійня сталася в американському штаті Техас. Там озброєний чоловік застрелив вісім людей, які купували в торгівельному центрі.

Інцидент стався у місті Аллен на північ від Далласа, повідомляє ВВС

Чоловік відкрив стрілянину по перехожих — за словами очевидців, він стріляв без розбору. Стрілка застрелив поліцейський. Влада вважає, що нападник діяв сам.

BREAKING: А маса стрільби має таке місце на Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas. Details below: – Multiple victims, які включають дітей. – The Shooter буде been confirmed to be dead. – The Allen Police Department, виходить з наступного штату: «Справа… pic.twitter.com/JQbYlsuisp — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023

Щонайменше семеро людей поранено та доставлено до лікарні, троє з них перебувають у критичному стані. Сотні людей було евакуйовано.

Censored video домашній фон на Allen Premium Outlets магазині магазину в Dallas, Texas, які показують число mountain children пилюка на верхній частині всіх інших з тим, що їсти як adult male wearing glasses. Це відео є добре право після стрільби такої місця. pic.twitter.com/2c0moMmAEe – Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 6, 2023

Поліцейський «почув постріли, вступив у бій із підозрюваним і нейтралізував його», повідомив начальник поліції Аллена Брайан Харві.

Censored video показує масу стріляючий скромний поганий на floor on site of Allen Premium Outlets mall в Allen, Texas. Такий вигляд, який з’явиться в білий, і вірно в його ранніх 20-х років, є сідничний wearing tactical clothing. pic.twitter.com/EvfZXOSyYO – Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 7, 2023

Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав те, що сталося «невимовною трагедією» і заявив, що влада штату готова надати будь-яку допомогу місцевій владі. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»