В Амстердамі стався напад «пропалестинців» на ізраїльських футбольних уболівальників

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Внаслідок зіткнень до лікарні потрапили п’ятеро людей.

Напередодні в Амстердамі відбулися зіткнення вболівальників ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів та пропалестинських активістів.

“Маккабі” грав на виїзді проти “Аякса” (0:5) у четвертому турі Ліги Європи.

До та після поєдинку біля стадіону відбулися зіткнення ізраїльських фанатів з пропалестинськими активістами. Останнім заборонено проводити демонстрації рішенням міської влади.

У соцмережах з’явилися відео побиття чоловіків. Нападники були в масках і вигукували гасла на підтримку Палестини.

 

 

Поліція Амстердама повідомила в соцмережі X про п’ятьох вболівальників “Маккабі”, які опинилися в лікарні. При цьому було затримано 62 особи, які підозрюються у нападах.

“Поліції відомі повідомлення про заручників та зникнення людей, але зараз немає підтвердження, що це справді сталося. Цей аспект також розслідується. Поліція розпочала масштабне розслідування інцидентів”, – сказано у заяві.

Також офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив про те, що два рятувальні літаки направлені до Нідерландів для допомоги постраждалим. // Дзеркало тижня

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