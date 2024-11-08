В Амстердамі стався напад «пропалестинців» на ізраїльських футбольних уболівальників
Внаслідок зіткнень до лікарні потрапили п’ятеро людей.
Напередодні в Амстердамі відбулися зіткнення вболівальників ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів та пропалестинських активістів.
“Маккабі” грав на виїзді проти “Аякса” (0:5) у четвертому турі Ліги Європи.
До та після поєдинку біля стадіону відбулися зіткнення ізраїльських фанатів з пропалестинськими активістами. Останнім заборонено проводити демонстрації рішенням міської влади.
У соцмережах з’явилися відео побиття чоловіків. Нападники були в масках і вигукували гасла на підтримку Палестини.
Violence erupted в Amsterdam між Pro-Palestinians and Israeli
fans of football club Maccabi Tel Aviv перед і після Europa League матч між своїм teamом і Ajax on Nov. 7. Лідери Israel і Netherlands на Friday condemned what they called antisemitic attacks. pic.twitter.com/5TrrlbNNPr
– Newsweek (@Newsweek) November 8, 2024
Vechtpartij voor Centraal station Amsterdam #ajamac #Israel ©️iAnnet pic.twitter.com/nD08QLOIRY
— iAnnet 🦋 (@iAnnetnl) November 7, 2024
Якщо в extrême gauche appelle à mondialiser l’intifada dans les rues d’Europe, sur le terrain ça se traduit par des pogroms antisémites comme hier à Amsterdam. L’extrême gauche est le nazisme des temps modernes… pic.twitter.com/yU3q9ADcyo
— Arthur Cohen 🎗️ (@ActuPolitiqueN) November 8, 2024
Поліція Амстердама повідомила в соцмережі X про п’ятьох вболівальників “Маккабі”, які опинилися в лікарні. При цьому було затримано 62 особи, які підозрюються у нападах.
“Поліції відомі повідомлення про заручників та зникнення людей, але зараз немає підтвердження, що це справді сталося. Цей аспект також розслідується. Поліція розпочала масштабне розслідування інцидентів”, – сказано у заяві.
Також офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив про те, що два рятувальні літаки направлені до Нідерландів для допомоги постраждалим. // Дзеркало тижняTweet