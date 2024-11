В Амстердамі стався напад «пропалестинців» на ізраїльських футбольних уболівальників

Внаслідок зіткнень до лікарні потрапили п’ятеро людей.

Напередодні в Амстердамі відбулися зіткнення вболівальників ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів та пропалестинських активістів.

“Маккабі” грав на виїзді проти “Аякса” (0:5) у четвертому турі Ліги Європи.

До та після поєдинку біля стадіону відбулися зіткнення ізраїльських фанатів з пропалестинськими активістами. Останнім заборонено проводити демонстрації рішенням міської влади.

У соцмережах з’явилися відео побиття чоловіків. Нападники були в масках і вигукували гасла на підтримку Палестини.

Violence erupted в Amsterdam між Pro-Palestinians and Israeli

fans of football club Maccabi Tel Aviv перед і після Europa League матч між своїм teamом і Ajax on Nov. 7. Лідери Israel і Netherlands на Friday condemned what they called antisemitic attacks. pic.twitter.com/5TrrlbNNPr

