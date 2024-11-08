В Амстердамі стався напад «пропалестинців» на ізраїльських футбольних уболівальників

Внаслідок зіткнень до лікарні потрапили п’ятеро людей.

Напередодні в Амстердамі відбулися зіткнення вболівальників ізраїльського “Маккабі” Тель-Авів та пропалестинських активістів.

“Маккабі” грав на виїзді проти “Аякса” (0:5) у четвертому турі Ліги Європи.

До та після поєдинку біля стадіону відбулися зіткнення ізраїльських фанатів з пропалестинськими активістами. Останнім заборонено проводити демонстрації рішенням міської влади.

У соцмережах з’явилися відео побиття чоловіків. Нападники були в масках і вигукували гасла на підтримку Палестини.

Violence erupted в Amsterdam між Pro-Palestinians and Israeli

fans of football club Maccabi Tel Aviv перед і після Europa League матч між своїм teamом і Ajax on Nov. 7. Лідери Israel і Netherlands на Friday condemned what they called antisemitic attacks. pic.twitter.com/5TrrlbNNPr – Newsweek (@Newsweek) November 8, 2024

Якщо в extrême gauche appelle à mondialiser l’intifada dans les rues d’Europe, sur le terrain ça se traduit par des pogroms antisémites comme hier à Amsterdam. L’extrême gauche est le nazisme des temps modernes… pic.twitter.com/yU3q9ADcyo — Arthur Cohen 🎗️ (@ActuPolitiqueN) November 8, 2024

Поліція Амстердама повідомила в соцмережі X про п’ятьох вболівальників “Маккабі”, які опинилися в лікарні. При цьому було затримано 62 особи, які підозрюються у нападах.

“Поліції відомі повідомлення про заручників та зникнення людей, але зараз немає підтвердження, що це справді сталося. Цей аспект також розслідується. Поліція розпочала масштабне розслідування інцидентів”, – сказано у заяві.

Також офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив про те, що два рятувальні літаки направлені до Нідерландів для допомоги постраждалим. // Дзеркало тижня