В Авдіївці правоохоронці виявили схрон боєприпасів (фото)
Міни, гранати, гранатомет, запали до гранат знаходилися на другому поверсі покинутого кінотеатру. Наразі небезпечні боєприпаси вилучено.
Схрон боєприпасів був виявлений поліцейськими Авдіївського відділення поліції спільно з оперативною групою ВКР Служби безпеки України при штабі ОТУ «Схід», нарядами ВСП полку «Київ».
Міни, гранати, РПГ, запали до гранат були влучені з місця події та спрямовані на експертизу. Решта боєприпасів, які перебували у неналежному стані і являли собою загрозу, були передані піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації.
Наразі правоохоронці встановлюють власників небезпечної знахідки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції Донецької областіTweet