У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності

Правоохоронці розшукують чоловіка, який спровокував конфлікт зі знімальною групою телеканалу. За скоєне йому загрожує до чотирьох років обмеження волі.

До київської поліції надійшло повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності поблизу станції метро «Осокорки». На виклик виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На місці поліцейські з’ясували, що під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт із працівниками телеканалу та намагався вирвати мікрофон у журналістки. Своїми діями правопорушник перешкоджав проведенню зйомки, наразі його розшукують правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва