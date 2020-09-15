В «Борисполе» задержали иностранца, находящегося в международном розыске за убийство

В “Борисполе” задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске за убийство во Франции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Иностранца пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали во время проверочных мероприятий.

“Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. Относительно иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники”, — говорится в сообщении.

Оказалось, что мужчины ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.