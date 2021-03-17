Киевские таможенники обнаружили напичканный наркотиками электросамокат (фото)
Во время таможенного контроля на сканере специалисты заметили тайник в посылке с самокатом.
В международной посылке с электросамокатом работники киевской таможни нашли несколько тысяч наркосодержащих таблеток.
Как сообщили в пресс-службе таможни по декларации, в отправлении, прибывшем из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт «Борисполь», было электрическое транспортное средство.
Однако во время таможенного контроля на сканере специалисты увидели, что в пенопластовом уплотнителе, в который упакован самокат, есть специальный тайник.
«В этом заклеенном клейкой лентой месте скрывались 2 002 таблетки белого цвета с надписью «Б8» и 24 фрагмента таблеток. Как обнаружили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, отнесенный к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен», — рассказали на таможне.
По информации таможенников, событие имеет признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины — перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с конфискацией этих товаров и транспортных средств со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для перемещения этих товаров. // УНИАНTweet