В Черкассах скончался школьник, получивший ранение в тире

За его жизнь боролись два месяца

В среду, 19 мая, стало известно о смерти 14-летнего ученика школы № 34 в Черкассах, который получил огнестрельное ранение в голову в тире.

Об этом сообщили в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

«К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2», — говорится на странице ведомства в Facebook.

В Департаменте признаются, что «не хватит слов, чтобы выразить всю грусть и боль».

Напомним, 19 апреля, во время тренировки в тире 14-летний Артем Попов получил огнестрельное ранение головы. Оно оказалось проникающим. Мальчика подключили к аппарату ИВЛ. Врачи сделали операцию подростку. Пулю уже удалось извлечь из головы. Несмотря на удачную операцию, состояние парня оставалось крайне тяжелым. Он находился в коме. Тренера, во время урока которого произошло ЧП, задержали. Правоохранители завели уголовное дело за «незаконное обращение с оружием», «небрежное хранение оружия», «покушение на убийство». Сейчас дело явно переквалифицируют на более «тяжелую» статью. // Телеграф