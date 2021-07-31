В Чернігові затримано батька, який зґвалтував свою неповнолітню доньку

В ніч на 30 липня до правоохоронних органів звернулася мешканка Чернігова, яка повідомила про зґвалтування її п’яним чоловіком 14-річної дитини.

З метою виявлення слідів кримінального правопорушення, слідчим проведено невідкладний обшук за місцем проживання зловмисника, яким виявився 50-річний місцевий мешканець, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).

На даний час досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 152 КК України передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури