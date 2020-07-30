В Черниговской области пьяный живодер на глазах у детей расстрелял из ружья котят

Полицейские задержали злоумышленника.

В Черниговской области 23-летний мужчина в присутствии детей из охотничьего ружья застрелил двух котят.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Отмечается, что вчера вечером к правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Носовского района мужчина застрелил из ружья котят. В это время во дворе играли малолетние дети. О происшествии сообщила местная жительница, которой о событии рассказал ребенок-очевидец.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили мужчину по месту жительства с признаками алкогольного опьянения.

«В его дворе правоохранители также увидели тела двух мертвых котят. Во время обыска неподалеку от домохозяйства удалось найти и изъять незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и 15 патронов к нему. Оружие и патроны были спрятаны и заложены травой», — говорится в сообщении.

Полиция доставила мужчину в больницу для медицинского освидетельствования, которое подтвердило, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Он отрицал свой поступок. Мужчина ранее был осужден за совершение тяжкого преступления.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские назначили проведение необходимых экспертиз. Продолжается досудебное расследование.