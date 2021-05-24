В Днепре будут судить банду вымогателей, терроризировавших бизнесменов

Злоумышленники ежемесячно вымогали деньги у предпринимателей за так называемое «безопасное» ведение ими своей законной хозяйственной деятельности.

В Днепре будут судить трех мужчин, которые завладели автомобилем предпринимателя на почти 1 млн грн.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех лиц по фактам вымогательства и незаконного завладения транспортным средством предпринимателя (ч. 4 ст. 189 и ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Расследованием установлено, что жители города Днепр организовались в устойчивое объединение для совершения имущественных преступлений, распределив функции участников группы.

«Ежемесячно они требовали денежные средства у субъектов предпринимательской деятельности за так называемое «безопасное» ведение ими своей законной хозяйственной деятельности. Это сопровождалось многочисленными угрозами как в адрес самих предпринимателей, так и в адрес членов их семей и близких родственников», — говорится в сообщении.

В частности, участники организованной группы незаконно завладели транспортным средством владельца хозяйственного общества Toyota Land Cruiser-200. Своими действиями обвиняемые нанесли имущественного ущерба потерпевшим на общую сумму около 1 млн грн.

Сейчас двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третьему — круглосуточный домашний арест. // УНИАН